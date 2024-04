Câmara de Ourém chega a acordo com proprietários para alargamento de via

Foi aprovada na última reunião da câmara a proposta de acordo de cedência de parcelas de terrenos, a assinar com três residentes da Rua de São Domingos, em Aldeia Nova, no sentido de permitir o alargamento da referida via. O acordo agora alcançado irá permitir executar demolições de edificado e alargamento da via que ficará com uma plataforma de utilização de cinco metros com valeta espraiada. Trata-se de um passo decisivo para a resolução de um problema antigo que, pela sua complexidade, se arrastava há décadas e punha em causa a segurança dos utilizadores da via em Aldeia Nova.