Entroncamento vai ter portal online dedicado às associações do concelho

O município do Entroncamento está a finalizar os últimos detalhes para o lançamento de um portal online dedicado às associações do concelho. Na última reunião camarária, o presidente da câmara, Jorge Faria, explicou que se pretende que o novo instrumento seja uma plataforma de promoção das associações com informação actualizada.

O assunto foi levantado pelo vereador da oposição, Rui Madeira, que questionou o executivo sobre as informações desactualizadas sobre as associações no site autárquico onde, segundo afirma, nem constam todas as associações existentes no concelho. O presidente do executivo partilhou da preocupação do vereador da oposição e afirmou que, brevemente, entraria em vigor a nova plataforma online onde as associações podem criar a sua própria página, sem qualquer custo, ajudando na divulgação e promoção do associativismo no concelho.