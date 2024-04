EPVT promoveu almoço vínico para celebrar Cidade do Vinho 2024

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) promoveu um almoço vínico com o chef Rafael Duarte e a Ode Winery no âmbito da Cidade do Vinho 2024. A iniciativa decorreu no restaurante pedagógico da escola, no Largo Pedro Álvares Cabral, em Santarém. A escola, que celebrou um protocolo de apoio à candidatura à Cidade do Vinho, pretendeu desta forma contribuir para a valorização do território vinhateiro, social e cultural da região. Da refeição fez parte salmão teriyaki com legumes salteados e óleo de sésamo e também caril japonês de frango.