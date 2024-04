Feira Nacional do Cavalo conquista o segundo prémio Cinco Estrelas Regiões

Feira Nacional do Cavalo, que se realiza em simultâneo com a Feira de São Martinho, na Golegã, foi distinguida pelo segundo ano consecutivo com o prémio Cinco Regiões.

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira Nacional do Cavalo, que se realiza na Golegã, foi distinguida com o prémio Cinco Estrelas Regiões. O prémio foi implementado em Portugal pela Five Stars Consulting e pretende identificar o que de melhor existe nas diferentes regiões do país, em diferentes áreas de negócio, elementos culturais, recursos naturais, monumentos e património, aldeias, vilas e cidades, gastronomia e produtos naturais típicos do nosso país.

Para fazer estas nomeações é dada voz às populações para que identifiquem e votem naquilo que de melhor existe no nosso país e é constituída uma equipa multidisciplinar com experiência em projectos nacionais e internacionais de certificação de marketing.

A Feira Nacional do Cavalo é reconhecida pelos seus visitantes pela sua singularidade. Segundo Five Stars Consulting, o prémio é atribuído por haver na Feira Nacional do Cavalo “uma cumplicidade entre o Homem e o Cavalo que lado a lado vão percorrendo as ruas da vila como iguais. Os trajes, o fumo das castanhas e doce sabor da água-pé que nos invadem o corpo e enchem a alma. A combinação ímpar e perfeita, entre o que foi, é, e será sempre Golegã. É esta a feira que espera por si para que também dela seja parte”, lê-se na nota. Em 2023 o galardão foi resultado da escolha de 436 mil consumidores e em 2024 de 454 mil.