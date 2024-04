Formação em vitrinismo em VFX

Nos próximos meses os comerciantes do concelho de Vila Franca de Xira terão a oportunidade de aprimorar as suas habilidades em vitrinismo, graças a uma iniciativa promovida pela câmara municipal. A formação destina-se a comerciantes interessados em tornar as suas lojas mais atraentes e dinâmicas. O curso abrangerá uma série de tópicos, desde a disposição de produtos até à criação de composições visuais impactantes, visando cativar os clientes e impulsionar as vendas. Agendado para os dias 11, 18 e 25 de Maio e 1 e 8 de Junho, o programa contará com a participação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, garantindo certificação aos participantes. A iniciativa é totalmente gratuita e será realizada na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, entre as 14h00 às 19h00. A formação terá um limite mínimo de 20 participantes e um máximo de 30.

O vitrinismo é uma técnica que envolve a criação e a disposição de elementos decorativos e produtos nas vitrines e montras das lojas com o objectivo de atrair a atenção dos clientes e influenciar as suas decisões de compra. Essa prática visa não apenas destacar os produtos em exposição mas também contar uma história ou transmitir uma mensagem que se possa adequar com o público-alvo da loja..