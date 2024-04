Ourém estabelece protocolo com Clube Automóvel da Marinha Grande

O executivo da Câmara Municipal de Ourém, aprovou a proposta de protocolo a celebrar com o Clube Automóvel da Marinha Grande, relativo ao “Rallye Terras de Auren”. Este documento comtempla a atribuição de um apoio financeiro superior a 27 mil euros que visa financiar os encargos relacionados com o referido evento, realizado nos dias 19 e 20 de Abril de 2024, no concelho de Ourém.