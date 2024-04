Passeio da Liberdade com o Glória Motoclube

O Glória Motoclube, de Glória do Ribatejo, está a organizar o Passeio da Liberdade no 25 de Abril. O encontro é no ringue desportivo de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, às 09h00, e há pausa para reforço às 11h00 no Cais da Vala Real. Às 13h00 decorre um almoço-convívio de porco no espeto, no ringue, e a tarde é dedicada às crianças com pinturas faciais e insuflável. Às 15h00 actua o grupo de dança do concelho, AJ DanceCrew, e o programa termina com um concerto dos Rock´n´Road, de Benavente, às 16h00. O passeio é gratuito e não é necessária inscrição.