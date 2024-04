Primeiro Festival do Campino em Azinhaga

O primeiro Festival do Campino vai decorrer em Azinhaga, concelho da Golegã, de 26 a 28 de Abril. Os visitantes podem assistir a entradas de touros, condução de cabrestos, picaria à vara larga, touro à corda, perícia de campinos, corridas de campinos, mostras de artesanato, tasquinhas, animação nocturna e muito mais. O festival decorre nas ruas da Azinhaga, Miradouro, Rua Principal, Largo da Praça e recinto de provas. A inauguração do certame acontece no Miradouro às 18h00 e às 19h00 é inaugurada a exposição “Berço do campino”. À noite destaque para Las Rocieras da Golegã que actuam no palco do Miradouro, às 21h30. Sábado, 27 de Abril, a Rua Principal recebe uma entrada de touros abrilhantada pela Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º Dezembro, às 17h30. O festival de folclore do rancho “Os campinos d´Azinhaga” realiza-se às 21h30 no Miradouro. No domingo, às 11h20, no adro da Igreja Matriz da Azinhaga, há bênção dos campinos e animais a que se segue a homenagem aos campinos na Rotunda do Campino. A Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense volta a actuar no palco do Miradouro às 16h00 (pasodobles) e às 17h00 é a vez do rancho para o seu encontro de fandango. Às 19h00 realiza-se um concerto de fados com Beatriz Pimentel na voz, João Vaz na guitarra portuguesa e Alexandre Silva na viola de fado. “A Azinhaga é a terra onde nasceram, viveram e trabalharam ilustres campinos, que nas ganadarias do concelho e noutras por Portugal fora, alimentaram com trabalho e talento as mais relevantes casas agrícolas do nosso país, brilhando em cima do cavalo, perante o toiro bravo”, refere o município em comunicado.