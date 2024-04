Barquinha celebra 50 anos da revolução com desporto, arte e tertúlia

As principais comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Vila Nova da Barquinha decorrem até 28 de Abril, num programa que, além das cerimónias oficiais, incluem música, teatro, desporto e uma tertúlia sobre a democracia. As actividades comemorativas do meio século de liberdade em Portugal arrancaram em Janeiro, junto à Escola D. Maria II, num processo que decorre desde então, em vários pontos do concelho, e até final de Abril, indicou à Lusa o presidente do município.

No dia 25, o Parque Ribeirinho recebeu a Corrida da Liberdade, um torneio de futebol e um ‘workshop’ de canoagem, a par de uma mostra de actividades do Centro Integrado de Educação e Ciência (CIEC). Ainda no feriado nacional, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, os Arregaita & Convidados levaram a palco o espectáculo “Músicas de Abril”, às 15h00, seguido da atuação do Grupo de Cantares Barquinha Saudosa.

No dia 26 de Abril, o Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe teatro, com a peça “Projeto Aurora”, que relata a história de uma estudante universitária presa e torturada pela PIDE-DGS em Maio de 1973, por lutar contra a ditadura e defender o fim da Guerra Colonial, um trabalho com investigação, texto, criação e interpretação de Inês Melo. No dia seguinte o Centro Cultural será o palco de uma tertúlia com o mote “O papel da mulher no 25 de Abril”, e haverá ainda música com o Grupo de Cantares Casa do Povo e a atuação de Raquel Maria, numa acção solidária a favor da Loja Social. A fechar o programa de comemorações, no dia 28, decorre a 15.ª edição do Almourol à Vista - Passeio Maratona BTT, evento organizado pelo Grupo Cicloturismo Barquinhense e que conta todos os anos com mais de mil participantes.