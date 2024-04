Câmara de Benavente descontente com manutenção dos espaços verdes

A manutenção dos espaços verdes na freguesia de Benavente, da responsabilidade da câmara municipal, está muito aquém do que é exigido para manter o espaço limpo. O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, afirma que a nova empresa encarregue do serviço, que entrou em funções recentemente, não tem tido o desempenho que se exige.

A vegetação cresce a bom ritmo após a época de chuva e humidade, por isso a empresa que venceu o concurso tem de ter capacidade para manter o espaço público com boa imagem. “Tem de se ver se a empresa tem ou não condições para cumprir o serviço e atacar o problema da vegetação, através de um plano de trabalho. Senão temos de rescindir contrato porque as coisas não podem continuar assim”, afirmou o autarca.

No dia 20 de Abril entrou outra empresa ao serviço da Junta de Freguesia de Benavente para a limpeza urbana nos espaços da sua competência. O operador que ficou em primeiro lugar no concurso público não apresentou a documentação necessária e o serviço foi adjudicado à empresa que ficou em segundo lugar.