Carina João Oliveira é chefe de gabinete do secretário de Estado do Trabalho

Carina João Oliveira deixa a direcção executiva da Insignare para chefiar o gabinete do Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Sousa Moreira. A ex-deputada do PSD em duas legislaturas, que em 2022 renunciou à possibilidade de ocupar um lugar na vereação da Câmara de Ourém, volta assim à política activa chefiando o gabinete de uma das secretarias mais importantes do Governo de Luís Montenegro.

Carina João Oliveira iniciou funções no dia 21 de Abril deste ano como chefe de gabinete do secretário de Estado do Trabalho, deixando a direcção executiva da Insignare, que detém a Escola de Hotelaria de Fátima e a Escola Profissional de Ourém. Carina Oliveira estava no cargo desde 8 de Janeiro de 2018, tendo entretanto renunciado, em Setembro de 2022, à possibilidade de ocupar o lugar de vereadora na Câmara Municipal de Ourém.

Carina João Oliveira é engenheira civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e tem uma pós-graduação em Gestão e Liderança pela AESE Business School. Nos últimos anos exerceu diversos cargos em associações internacionais devido ao cargo que ocupava na Insignare. É membro efectivo da Ordem dos Engenheiros e pertenceu a várias direcções. Teve grande parte da sua actividade profissional na empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP). O último cargo exercido foi como gestora da unidade de Estudos e Estratégia no Departamento de Marketing Estratégico, mas também exerceu o cargo de Gestora Operacional.

Foi deputada efectiva e em exclusividade ao Parlamento português nas XI e XII legislaturas, eleita pelo círculo de Santarém, onde esteve como membro efectivo das comissões de Economia e Obras Públicas e Negócios Estrangeiros e Comunidades, bem como em duas comissões de inquérito, tendo sido nomeada relatora numa delas. Foi a coordenadora da área Logística e Transportes do Programa Parlamento-Empresas do FAE (Fórum de Administradores de Empresas), programa sobre o qual foi editado um livro apresentado em Lisboa em 2014.

Conta com prémios e distinções nos cargos por onde passou, sendo reconhecida nacional e internacionalmente por projectos que liderou. Em 2012 foi considerada Personalidade Política do Ano pelo jornal O MIRANTE. Em 2013 recebeu enquanto coordenadora do grupo de trabalho de Segurança Rodoviária o prémio nacional de Mobilidade Urbana, pelas alterações promovidas ao Código da Estrada, atribuído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Em 2014 foi agraciada com a medalha de mérito diplomático e de amizade pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, pela liderança do grupo parlamentar de amizade em Portugal, cargo que ocupou entre 2011-2015.