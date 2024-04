Constância assinala 50 anos da revolução com música, teatro e partilha de memórias

Exposições, música, teatro, documentários e partilha de memórias com testemunhos de antigos combatentes marcaram as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Constância, nos dias 24 e 25 de Abril, anunciou o município.

Em nota informativa, a Câmara de Constância indicou que as celebrações arrancaram no dia 24, às 20h30, no Cine-teatro Municipal, com a exibição do documentário “A Nostalgia da Luz - Memórias de uma ditadura”, seguido de um concerto de “Homenagem a Zeca Afonso e Cantores de Abril”, pelo Carrilhão Lvsitanvs e pelos Pvgna Tagi, na Praça Alexandre Herculano.

As iniciativas no dia 25, feriado nacional, começaram às 08h30 com uma cerimónia evocativa do hastear da bandeira nas três juntas de freguesia do concelho - Santa Margarida da Coutada, Montalvo e Constância –, seguindo-se depois, pelas 10h00, a sessão solene evocativa do 50.º aniversário do 25 de Abril, no salão nobre dos Paços do Concelho, e a inauguração da Galeria dos Presidentes.

A tarde do dia 25 de abril foi dedicada à cultura e à memória, com a inauguração no Cineteatro Municipal da exposição “Adeus, até ao meu regresso! - Memórias da Guerra Colonial de ex-combatentes do Concelho de Constância”, mostra documental que resulta de uma recolha efectuada pelo município junto de antigos combatentes. À tarde houve também o apontamento de teatro “E depois vem a Liberdade”, pelo Agrupamento de Escolas de Constância, que também apresentou uma performance. As comemorações encerraram com o momento musical “Canções de Abril”, pelos Pvgna Tagi.