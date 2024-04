Coruche exibe ciclo de Cinema de Abril

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Coruche promove até 10 de Maio um ciclo de cinema no Auditório Municipal de Coruche. No dia 27 de Abril, pelas 21h30, são exibidas quatro curtas metragens, “How to Be a Candid Woman”, “Cura”, “Calcanhar do Aljube” e “Aclarar”. Os bilhetes são gratuitos mas sujeitos a reserva antecipada.