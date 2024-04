PSD de Torres Novas acusa PS de ignorar proposta para instalação de painéis solares em edifícios municipais

O PSD de Torres Novas afirma numa publicação na sua página na rede social Facebook que o PS, que gere com maioria aquele município, “ignora a proposta do vereador Tiago Ferreira para a instalação de painéis fotovoltáicos nos edifícios municipais”, sublinhando que os custos com a electricidade aumentaram e alcançaram os 1,2 milhões de euros no ano de 2023.

Sobre o mesmo assunto, o vereador Tiago Ferreira (PSD) refere que em 2021, durante a primeira reunião do executivo municipal na qual participou, propôs que a autarquia apostasse numa rede de auto-consumo e na promoção das comunidades energéticas. Proposta que, afirma, voltou a fazer no âmbito do direito de oposição quando foi ouvido em consulta prévia em relação ao orçamento municipal para 2022 e reuniões de preparação para o Plano Municipal de Acção Climática, aprovado este ano.

Também em 2023, refere o autarca social-democrata, solicitou ao presidente do município, o socialista Pedro Ferreira, “informação sobre a rede municipal de painéis fotovoltáicos, nomeadamente potência instalada e projectos em estudo” e, ainda, o “estudo sobre os metros quadrados disponíveis de cobertura em edifícios municipais/outros sobre gestão municipal com viabilidade técnica para instalação de painéis fotovoltaicos”. Solicitações que, lamenta, não tiveram resposta.