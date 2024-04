Tiago Carrão reeleito líder do PSD de Tomar

Tiago Carrão e Lurdes Ferromau Fernandes foram eleitos para novo mandato na comissão política e mesa da assembleia do PSD de Tomar.

Tiago Carrão e Lurdes Ferromau Fernandes foram reeleitos a 13 de Abril para liderar a comissão política e a mesa da assembleia de militantes do PSD de Tomar, respectivamente, numa eleição em que integraram a única lista candidata. A comissão política reeleita compromete-se a trabalhar com o objectivo de vencer as eleições autárquicas do próximo ano e “devolver aos tomarenses a esperança no futuro” com um projecto sério, mobilizador e transformador do concelho, afirma Tiago Carrão.

Além do presidente, a comissão política é composta por Ricardo Carlos e Ana Isabel Calado como vice-presidentes, José Figueiredo (tesoureiro), Alexandre Horta (secretário), Paulo Melo, José Ferreira e Fernando Cândido (secretários-adjunto), Joaquim Palricas (coordenador autárquico), David Alves, Maria Jacinto, Júlio Joaquim, Miguel Rodrigues, António Costa, Luís Lopes, João Alves e Jorge Graça (vogais), e Cândida Aguilar, Carlos Pereira, Guilherme Silva, Mário Coelho, Luís Honório, Cristina Alves, Sandra Fernandes, Isis António, Catarina Carrão e Fernando Pereira (suplentes).

Lurdes Ferromau Fernandes preside à mesa da assembleia de militantes, tendo Paulo Mendonça como vice-presidente, Elizabeth Torres como secretária e Marisa Marques como suplente.