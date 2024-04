Tomar comemora 25 de Abril durante todo o mês

Programação das comemorações do 25 de Abril em Tomar inclui teatro, concertos, espectáculos e exposições até 27 de Abril.

O município de Tomar está a celebrar o cinquentenário do 25 de Abril até dia 27 com vários momentos alusivos à Revolução dos Cravos, nomeadamente espectáculos, e exposições. Para o feriado ficou marcada a habitual sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar no auditório da Biblioteca Municipal, onde estão também alguns dos cartazes mais emblemáticos do 25 de Abril da exposição “Cartazes de Abril”.

As comemorações terminam no sábado, 27 de Abril, com a mostra e venda de doces “Doce Passeio Doce” na Praça da República ao longo do dia, e com o concerto “Viver Abril” em conjunto com a Banda Filarmónica Gualdim Pais e o Qu4rteto Tomar-lhe o Gosto, às 21h30, no cine-teatro. Além disso, continuam abertas as exposições “Cartazes de Abril”, “Abril em Tomar: História Local, Global, Atual”, “Horizonte Revelado”, “Rostos de Abril”, “Construir a paz com valores de Abril” e a exposição da Assembleia Municipal de Tomar sobre o 25 de Abril que foram inauguradas ao longo do mês.