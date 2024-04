Mural de homenagem ao 25 de Abril em Torres Novas

Iniciativa partiu do Bloco de Esquerda, que quis deixar uma memória intemporal da Revolução dos Cravos que fique aos olhos de todos.

Alguns elementos da concelhia de Torres Novas do Bloco de Esquerda estiveram, no dia 19 de Abril, a pintar um mural de homenagem aos 50 anos do 25 de Abril, numa das principais rotundas de Torres Novas, na Rua da Várzea. Dina Sá, Graça Martins, Klauss, Carlos Centeio, Helena Pinto e António Gomes estiveram durante grande parte da tarde a pintar a executar a obra. A actividade já estava planeada e foi realizada com a autorização do município.

Dina Sá justifica a escolha do local por ser um ponto de muito movimento e com boa visibilidade, que estava vazio e permite que o grupo possa espelhar o seu sentimento face à revolução de Abril. A ideia, que se vai materializando quando acontece a conversa com O MIRANTE, é desenhar um cravo que simbolize o mundo, com algumas figuras que retratam o movimento, a energia, vivências e a luta pela felicidade, conta.

“São os mais novos que estão a colher os frutos daquilo que foi trabalhado e conquistado no 25 de Abril e é para isso que também fazemos este mural, para que seja uma memória intemporal e que fique aqui aos olhos de todos” diz Dina Sá. Questionada sobre as mudanças políticas que a revolução de 25 de Abril trouxe, afirma que as últimas eleições legislativas representaram um revés por terem proporcionado um forte crescimento à direita, acrescentando que é obrigação de todos continuar a lutar, sem desistir e a trabalhar num longo percurso que foi trilhado e culminou na revolução do 25 de Abril.