A Sociedade Filarmónica Paialvense Manoel de Mattos

A Sociedade Filarmónica Paialvense Manoel de Mattos, em Paialvo, concelho de Tomar, fundada em 1896, celebrou o 128º aniversário com uma festa na sede da colectividade. As comemorações contaram com um concerto acompanhado por antigos músicos da banda, uma sessão solene e um jantar.