Os atletas da NewStarDance

Os atletas da NewStarDance foram reconhecidos na Gala do Desporto do Município de Santarém 2024, nas três categorias existentes: competições internacionais; competições nacionais; competições regionais. O evento organizado pelo município de Santarém visa homenagear e premiar o valor e o esforço dos atletas do concelho que se destacaram pelos seus resultados nas várias modalidades.