Amigos da Natureza de Alpiarça elegem corpos gerentes

A AANA tem como objectivos promover, entre outras actividades, o estudo, divulgação e a protecção da riqueza natural do concelho de Alpiarça.

O Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça foi o palco escolhido para receber a última assembleia-geral eleitoral da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA). Ao acto eleitoral, organizado pela Comissão Instaladora, candidatou-se uma única lista, que foi eleita por voto secreto, obtendo a totalidade dos votos entrados em urna. Da contagem dos votos resultou a eleição de Fernando Rodrigues Louro como presidente da mesa da assembleia-geral e Joaquim José Agostinho do Nascimento como presidente da direcção. O presidente do conselho fiscal é Fernando Manuel Pereira Jorge.

No mesmo dia, 19 de Abril, após a formalização da tomada de posse dos novos corpos gerentes, e de acordo com a respectiva convocatória, realizou-se a assembleia-geral para análise, discussão e votação do regulamento interno e do Plano de Actividades e Orçamento para 2024, documentos que foram aprovados por unanimidade.

Os Amigos da Natureza de Alpiarça, inicialmente uma secção da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, decidiu organizar-se em associação para melhor concretizar os seus objectivos. A AANA tem como objectivos promover não só actividades de sensibilização e educação ambiental como também o estudo, a divulgação e a protecção da riqueza natural do concelho de Alpiarça. No âmbito da sua actividade, estão já a decorrer visitas programadas à Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, envolvendo jovens em idade escolar, nomeadamente do Agrupamento de Escolas José Relvas, de Alpiarça. A AANA prevê, também, organizar passeios na natureza, sessões de anilhagem de aves, observação de cogumelos, monitorização de borboletas noturnas, libélulas, borboletas diurnas, mamíferos e aves e passeios destinados ao desenho e à fotografia da natureza.