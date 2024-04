Assembleia Jovem em Tomar com alunos dos agrupamentos do concelho

A sexta edição da Assembleia Municipal Jovem em Tomar, que conta com a participação de alunos dos dois agrupamentos de escolas do concelho, voltou a ser um sucesso. A assembleia jovem decorreu durante um dia no Salão Nobre dos Paços do Concelho e o tema em debate foi “Viver abril na Educação: caminhos para uma Escola Plural e participativa”. De manhã a assembleia foi para os alunos do 2º ciclo do ensino básico; de tarde para os alunos do ensino secundário e profissional. Estão envolvidos nesta iniciativa os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. Todos os anos o tema da assembleia é diferenciado. Este ano o tema esteve relacionado com os 50 anos do 25 de Abril. Em 2023 o tema foi a saúde mental. O objectivo desta iniciativa é dar a conhecer como funciona uma assembleia municipal e colocar o tema escolhido em discussão entre os alunos. Segundo a Câmara Municipal de Tomar, a actividade cumpre o ODS 16 (Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 16), estabelecido pelas Nações Unidas em 2015. A Assembleia Municipal Jovem em Tomar realizou-se na terça-feira, 23 de Abril, e foi aberta à população.