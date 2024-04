Autocarro arde no Cartaxo após fim do serviço

Um autocarro foi consumido pelas chamas ao início da noite de 17 de Abril, junto ao tribunal e posto de vendas da Rodoviária do Tejo no Cartaxo, onde habitualmente ficava estacionado após o final do serviço. Segundo O MIRANTE apurou junto do comandante dos Bombeiros do Cartaxo, Vítor Rodrigues, não estavam passageiros nem o motorista no interior do veículo da Rodoviária quando começou a arder, cerca das 20h00. Para o local, acrescentou, foram mobilizados cinco operacionais apoiados por uma viatura.

O responsável pela direcção operacional de Santarém da Rodoviária do Tejo, Marco Henriques, refere em declarações ao nosso jornal que a viatura em causa “tinha a manutenção programada em dia” e que ainda não foram, para já, apuradas as causas do incêndio. “A viatura foi rebocada e estamos a fazer um inquérito sobre o sucedido”, afiançou, não descartando a hipótese de ter havido intervenção de terceiros, uma vez que o autocarro estava estacionado há cerca de meia hora, depois de ter concluído um percurso interurbano. Há mesmo, salienta, duas testemunhas que afirmam ter visto no local um indivíduo que poderá ter ateado fogo ao veículo. A Rodoviária apresentou, nessa noite, queixa contra desconhecidos na Polícia de Segurança Pública.

Esta não é a primeira vez que um autocarro da Rodoviária do Tejo é consumido pelas chamas. A 24 de Janeiro deste ano, recorde-se, uma viatura operada pela mesma empresa incendiou-se na Rua Cidade D’Agen, perto do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém. Também neste caso não houve vítimas a registar, mas a ocorrência obrigou ao corte do trânsito, tal como quando o motor de um veículo de transporte de passageiros da Rodoviária do Tejo se incendiou, em Junho de 2022, na Rua 31 de Janeiro, em Santarém.