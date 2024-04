Concurso para a reabilitação da EN362 em Alcanede

A empresa pública Infraestruturas de Portugal já lançou o concurso público para a empreitada de reabilitação da Estrada Nacional (EN) 362, entre Alcanede e o limite com o concelho de Porto de Mós, com um valor base de 3,8 milhões de euros e um prazo de execução de 240 dias. A empreitada tem como objectivo a melhoria das condições de segurança dessa via que liga os concelhos de Santarém e de Porto de Mós.

A intervenção vai decorrer entre os quilómetros 22 e 31, no concelho de Santarém, abrangendo as localidades de Valverde, Mosteiros, Feteira e Alcanede. O caderno de encargos da empreitada prevê a realização de trabalhos de terraplanagens, com alargamentos pontuais das bermas existentes, trabalhos de reabilitação e requalificação do sistema de drenagem, pavimentação e requalificação dos equipamentos de sinalização e segurança rodoviária.