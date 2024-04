Degradação do Palácio da Flamenga em Vialonga

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a Comissão de Utentes de Saúde de Vialonga alertou para o estado de degradação do antigo sanatório e Palácio da Flamenga. Apesar de já existir um projecto para o espaço, os utentes voltam a chamar a atenção para a situação do edifício construído no século XVII. O edifício devoluto vai ser adaptado para acolher habitação a custos controlados e a nova sede da Junta de Freguesia de Vialonga. O projecto de reabilitação e ampliação do antigo palácio e sanatório da Flamenga vai custar 489 mil euros e é comparticipado por fundos comunitários.