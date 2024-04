Despiste causa a morte a jovem em Tomar

Acidente que provocou a morte de André Governo, de 28 anos, aconteceu em Portelinha, concelho de Tomar.

André Governo, de 28 anos, morreu na sequência de um despiste de carro na localidade de Portelinha, freguesia de São Pedro de Tomar, na madrugada de sábado, 20 de Abril. O jovem residia em Ervideiras e era apaixonado por carros e motas. O alerta foi dado pelas 02h20 e para o local foram mobilizados 18 operacionais dos Bombeiros Municipais de Tomar, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a equipa do Suporte Imediato de Vida (SIV). O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar.