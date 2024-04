Detido em Ourém depois de andar foragido há cinco meses

Homem de 33 anos vai cumprir pena de prisão de 14 meses por furto, por condução sob o efeito do álcool e violação de imposições, proibições ou interdições.

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Ourém, no dia 15 de Abril, deu cumprimento a um mandado de detenção de um homem de 33 anos para cumprimento de uma pena de prisão efectiva, no concelho de Ourém. Na sequência de diligências policiais, os militares da Guarda localizaram um indivíduo que estava foragido à justiça há cerca de cinco meses. No seguimento da acção foi executado o mandado de detenção para cumprir uma pena de prisão efectiva por furto, por condução sob o efeito do álcool e violação de imposições, proibições ou interdições.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha para cumprimento da pena de prisão efectiva de 14 meses a que havia sido condenado.