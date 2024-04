Gala Equestre animou Vila Franca de Xira

Do pouco que me foi possível ver, adorei. Espectáculos que deveriam ser gravados e por fim, termos a oportunidade de ver, num canal de televisão, visto que não será possível todos assistirmos ao vivo. De preferência na RTP por ser um canal público e para o qual todos contribuímos com as taxas do audiovisual.

Georgina Veríssimo