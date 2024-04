Intervenção na ponte sobre a ribeira do Rio Torto

Está disponível uma alternativa de circulação para viaturas ligeiras no concelho de Abrantes através de uma ponte militar com rampas de acesso, instalada pelo Regimento de Engenharia nº 1, sendo previsível que a mesma esteja ao serviço por um período de dois meses. A estrutura está localizada a sensivelmente menos de um quilómetro a norte da ponte que está a ser intervencionada, na travessia da ribeira do Rio Torto, denominada ponte de ferro (CP). O acesso, pelo lado da estrada principal de Bemposta, é feito pelo arruamento junto ao antigo edifício da escola primária. No sentido inverso, para quem circula de S. Facundo, Vale das Mós, Vale de Horta ou Brunheirinho, o acesso é feito imediatamente antes da passagem de nível. Foi instalada sinalização vertical adequada nos respectivos acessos.