Mação incentiva alimentação saudável dos mais novos

A Câmara de Mação vai promover, no dia 10 de Maio, o Workshop Lancheiras Saudáveis. A iniciativa é dirigida aos pais e encarregados de educação das crianças que frequentam o jardim de infância e o 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Mação e pretende avaliar o estado nutricional das crianças. Vai ser realizada uma apresentação sobre o tema, com espaço para esclarecimento de dúvidas, demonstração de exemplos práticos e preparação de uma receita.

A sessão decorre no Serviço de Acção Social, pelas 18h00 do dia 10 de Maio e é realizado pela nutricionista da Câmara de Mação. A iniciativa tem inscrição obrigatória e gratuita, estando limitada a 20 vagas. As inscrições terminam dia 2 de Maio. Se o número de inscrições exceder as 20 vagas será feita uma nova sessão. O workshop insere-se no projecto NutriMação em Ação, que está a ser promovido pela nutricionista municipal nas escolas e é desenvolvido desde o ano lectivo 2021.