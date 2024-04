Novo acesso a parque logístico de Benavente obriga a abater 172 sobreiros

A Câmara Municipal de Benavente aprovou o interesse público municipal para a construção de uma via que fará a ligação entre a Estrada Nacional 118 e o parque logístico da empresa MAGNA, com acesso ao nó da auto-estrada. Segundo as explicações do arquitecto do município, Ricardo Espirito Santo, esta via poderá constituir o primeiro troço de uma futura variante a Benavente, além de promover melhor acesso ao lugar de Areias. No entanto, a construção da estrada implica o abate de 172 sobreiros e uma azinheira, que terão de ser compensados pela empresa. A MAGNA alterou a proposta inicial e aumentou a área de compensação para 5,37 hectares. Comprometeu-se a plantar na Quinta da Foz 2.150 plantas para compensar a destruição. A proposta foi aprovada pelo executivo CDU e PS. A autarca independente e os eleitos pelo PSD abstiveram-se.