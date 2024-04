Problema ambiental na Charneca da Peralva está a ser resolvido

O entupimento de uma caixa de saneamento básico na Charneca da Peralva, concelho de Tomar, que estava a causar escorrência de esgotos para a ribeira Vale do Seixo, foi confirmado pelo presidente da câmara Hugo Cristóvão, na última reunião de câmara. O autarca explicou que existe um troço onde a inclinação não é suficiente, resultando na conduta entupida com “demasiada frequência”. Hugo Cristóvão esclareceu que a Tejo Ambiente já está a resolver a situação, aconselhando que todos os cidadãos que detectem alguma situação anormal pelo concelho que informem as entidades competentes.

O alerta para o “crime ambiental” tinha sido dado pelo vereador Tiago Carrão (PSD) numa reunião de executivo anterior, dando conta que a situação já ocorria há vários meses e inclusive tinha sido denunciada à empresa Tejo Ambiente. Os moradores chegaram a avançar com uma queixa para à GNR que levantou um auto de contraordenação à entidade competente.