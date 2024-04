Sardoal vai premiar mérito escolar pela oitava vez

Iniciativa municipal abrange alunos do Agrupamento de Escolas do Sardoal e alunos residentes no concelho que frequentem outros estabelecimentos de ensino no 10º e 11º anos.

O município do Sardoal vai atribuir, pelo oitavo ano, prémios de mérito aos alunos do 10º e 11º ano que estudam no Agrupamento de Escolas de Sardoal ou que residam no concelho, mesmo que frequentem outros estabelecimentos de ensino. As candidaturas devem ser apresentadas até 30 de Abril no Serviço de Acção Social do concelho.

Os interessados devem apresentar identificação do aluno e do encarregado de educação, comprovativo de residência, registo de avaliação individual do ano lectivo transato e registo de avaliação individual do 1º semestre do ano lectivo em curso. Com esta iniciativa, o município pretende promover e incentivar o sucesso escolar. Para mais informações, os alunos devem contactar o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal do Sardoal.