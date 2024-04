Skatepark do Cartaxo está melhor

O skatepark do Cartaxo já está requalificado e a câmara está a preparar um evento com praticantes locais e convidados para relançar o espaço onde em 2007 houve um acidente grave que provocou uma elevada incapacidade física ao skater José Figueira Ascensão, que acabou por morrer ao fim de três anos de sofrimento. As mudanças mais substanciais prendem-se com a substituição das madeiras e colocação de barreiras de segurança nos equipamentos. Em Outubro do ano passado, O MIRANTE noticiou a falta de condições do equipamento, depois do pai de um praticante, e também ele praticante, Francisco Gameiro, se deslocar à reunião de câmara para dar conta da situação que, alertava, era uma “bomba relógio” para novos acidentes.