Thomar Honoris promove ensaios de danças históricas no Dia Mundial da Dança

A Associação Thomar Honoris promove dois ensaios abertos de danças históricas no dia 29 de Abril, entre as 19h30 e as 22h30, em celebração do Dia Mundial da Dança. O ensaio destinado aos mais novos (crianças dos 6 aos 12 anos) vai ter a participação do grupo Párias, enquanto o ensaio para os adultos vai incluir o grupo Trebaruna. A participação no evento é gratuita. A associação Thomar Honoris visa preservar a história e o património templário através do estudo e da práctica das artes históricas, nomeadamente a dança e a esgrima. A colectividade realiza actividades como a esgrima histórica, o arco e besta histórica, assim como as danças.