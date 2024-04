Vila Franca de Xira quer lançar obra da Escola de Vialonga até final deste ano

Depois de décadas de muitos recuos e poucos avanços, parece que é mesmo desta que a obra de requalificação e ampliação da degradada Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Vialonga vai avançar. O município foi notificado a 17 de Abril da aprovação da candidatura, num investimento de 19 milhões de euros, dos quais 17 milhões são comparticipados por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“É um momento particularmente importante para nós e estamos agora na fase dos 10 dias de audiência prévia”, anunciou o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na assembleia municipal que se realizou em Alhandra na tarde de 18 de Abril. O autarca diz que logo que o contrato seja assinado será levado a aprovação da assembleia municipal para se poder encaixar no orçamento os 17 milhões de euros que a câmara terá de avançar para depois ser ressarcida pelo Estado. “É praticamente 20% do nosso orçamento”, avisou o autarca, que disse esperar lançar a obra ainda este ano.

O município de Vila Franca de Xira já tinha entregue, a meio do mês de Fevereiro, a documentação necessária de candidatura à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo daquela obra que há décadas é uma reivindicação da comunidade de Vialonga. No projecto foi possível incluir, além das verbas para a obra no edifício, o dinheiro necessário para o realojamento temporário dos alunos enquanto a obra decorre e também os custos com a aquisição de imobiliário e equipamento para a nova escola.

A escola de Vialonga, recorde-se, está entre as cinco piores a nível nacional e das que mais precisa de ser requalificada. No final de 2023 as chuvas fortes causaram inundações no espaço, situação que já se tinha verificado noutras ocasiões. As aulas dentro de contentores também não garantem o mínimo de conforto e as más condições têm levado a protestos frequentes da comunidade. A escola foi inaugurada em 1988 e desde então nunca mais recebeu obras de fundo. Foi desenhada para 600 alunos e tem mais de 1.097 hoje em dia.