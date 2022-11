Receitas turísticas vão bater novo recorde

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, disse em Fátima que será "quase certo" um novo recorde de receitas turísticas no final deste ano. No início do ano, dada a conjuntura pós-pandemia da covid-19 e início da guerra na Ucrânia, Rita Marques afirmava que o Governo tinha como objectivo chegar ao final de 2022 com uma receita turística “idêntica ou ligeiramente superior a 2019”, mas os indicadores mostram que a retoma se tem dado a um ritmo muito superior ao que era esperado.

A secretária de Estado do Turismo, do Comércio e Serviços, falava na cerimónia de encerramento do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima.