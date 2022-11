Faleceu uma das crianças brasileiras envolvidas no acidente do Cartaxo

A filha mais nova de Ariely Machado não resistiu aos ferimentos do trágico acidente de viação que vitimou mortalmente a sua progenitora, na manhã de quarta-feira, 23 de Novembro, na EN3 na zona do Gaio, junto à Casa das Peles, perto do Cartaxo. A colisão envolveu três viaturas ligeiras.

Ana Júlia, de apenas cinco anos, ainda chegou ao hospital com vida, mas acabaria por falecer no dia seguinte. O companheiro de Ariely, Adimilson, encontra-se em estado de coma induzido, enquanto a filha mais velha encontra-se em recuperação no Hospital de Santa Maria, em estado de choque. A família tinha-se instalado há cerca de um ano na vila de Ferreira do Zêzere.