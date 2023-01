Domingos Chambel afasta António Campos da administração da Nersant Seguros

José Coimeiro é o novo presidente da Nersant Seguros, uma sociedade anónima com mais de uma dezena de anos que foi criada pela direcção da Nersant para dar aos associados melhores condições nos seguros das suas empresas.

A Nersant Seguros é sustentada numa parceria com vários correctores de seguros, entre os quais a F. Rego e a Link Seguros,assim como a participação no capital de associados da Nersant. Apesar de Domingos Chambel ter avançado o nome do seu vice-presidente, António Rodrigues, para presidente do Conselho de Administração, os gestores escolheram José Coimeiro, administrador da Cabena, que é um dos membros da direcção da Nersant e ao mesmo detém cerca de um quarto do capital social da empresa Nersant Seguros.

O MIRANTE conversou com José Coimeiro que confirmou a sua decisão de assumir a presidência do conselho de Administração da empresa depois de ter sido confrontado com a informação que de Domingos Chambel não queria reconduzir António Campos e indicou António Rodrigues para o seu lugar.

O MIRANTE apurou ainda que com estas mudanças é muito provável que a curto prazo a Nersant Seguros sofra alterações significativas na sua estrutura acionista.

