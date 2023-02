Presidente de Constância foge a explicações sobre crimes ambientais em que sogro também está envolvido

Sérgio Oliveira recusou-se a responder às questões de O MIRANTE sobre o crime ambiental que afecta várias famílias em Santa Margarida da Coutada. Uma delas prende-se com o facto do alegado autor do crime ser o seu sogro.

O presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira (PS), desvalorizou as várias reportagens que O MIRANTE já realizou sobre o crime ambiental que afecta várias famílias que residem em Santa Margarida da Coutada. Sabendo, através das famílias lesadas, que o alegado autor do crime ambiental é sogro do presidente do município, O MIRANTE pediu esclarecimentos por escrito a Sérgio Oliveira, mas o autarca recusou-se a responder, afirmando que não tem mais esclarecimentos a dar. O mesmo aconteceu com outras perguntas sobre o assunto, nomeadamente que diligências tem a autarquia tomado para ajudar as famílias; quantas vezes o executivo já reuniu com entidades responsáveis para arranjar soluções; com que frequência o município manda realizar análises à água dos poços contaminados e como classifica a postura do município, que tem sido muito criticado pela passividade.



