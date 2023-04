partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma manhã caótica na Ponte da Chamusca com semáforos a funcionar

As filas de espera para atravessar a Ponte da Chamusca são de mais de uma hora na manhã desta sexta-feira, 31 de Março. Os condutores estão a utilizar as redes sociais para demonstrar a sua revolta perante uma situação que classificam como caótica e impensável no seculo XXI e num país desenvolvido.

Há pessoas que dizem que estiveram uma hora para fazer 500 metros. As filas de carros chegam, às 9 da manhã, à entrada das vilas da Golegã e Chamusca.

Recorde se que a IP voltou a colocar os semáforos a funcionar, mas parece que a solução não está a correr como o esperado.