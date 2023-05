Casos não estão relacionados, diz a Polícia Judiciária. Resto do corpo foi encontrado ao longo do dia de hoje, na zona da Texuga, em Azambuja.

Cabeça encontrada em Azambuja não está relacionada com restos mortais achados no Cadaval

A cabeça encontrada na manhã desta quinta-feira, 4 de Maio, numa zona de mato, próxima da Rua do Texuga, em Azambuja, não está relacionada com as partes de um corpo humano descobertas no Cadaval na passada terça-feira, informou a Polícia Judiciária em comunicado.

“A investigação até agora feita, permitiu já concluir com satisfatória margem de probabilidade, que esse crânio nenhuma ligação tem ao caso anterior”, lê-se na nota, onde se acrescenta que entretanto foi localizado “o restante corpo, cuja morte não terá subjacente qualquer intervenção de terceiros”.

A PJ “tem em curso a investigação referente ao achado na zona do Cadaval, de partes dum corpo humano do sexo masculino, cuja identidade é por ora desconhecida”, estando, de igual modo, a desenvolver diligências no caso do crânio encontrado na zona da Texuga.

Para já ainda não foi revelada a identidade do corpo descoberto hoje em Azambuja, mantendo-se a hipótese de ser de Mykhailo Krainykovskyi, um cidadão de nacionalidade ucraniana, que foi dado como desaparecido a 5 de Março deste ano, depois de ter sido visto, pela última vez, na zona da Texuga.

Ao que O MIRANTE apurou o cidadão natural da Ucrânia residia com os pais na freguesia de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, e trabalhava numa empresa local de construção civil. Dias antes do seu desaparecimento tinha sofrido um acidente rodoviário na freguesia vizinha, de Aveiras de Baixo, tendo sido detido por excesso de álcool. Mykhailo Krainykovskyi ia ser presente a tribunal, o que nunca chegou a acontecer.