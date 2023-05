Rastreios gratuitos de cancro da pele e cancro oral em Coruche

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS) vai promover no centro de saúde de Coruche acções gratuitas de rastreio de cancro de pele e da cavidade oral. O rastreio está agendado para 20 de Maio, das 09h00 às 18h00. Para poder fazer o rastreio de cancro da pele deve ter mais de 50 anos, pele e olhos claros, historial de cancro de pele na família, mais de 50 sinais de pele ou ter uma profissão com muita exposição solar. Para o rastreio de cancro oral deve ser fumador com idade igual ou superior a 40 anos, ter queixas de dor, lesões, alterações de cor ou da superfície da mucosa oral, aumento de volume não habitual de estruturas da boca ou vias aéreas superiores ou estar referenciado pelo médico de família. A Liga garante uma equipa técnica altamente especializada na realização dos rastreios e recorda que o cancro tem maior probabilidade de cura se detectado a tempo.