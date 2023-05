Cadela fechada em apartamento na Póvoa está com Liga dos Direitos do Animal

A Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA) resgatou a cadela Mel, que estava fechada num apartamento do número 11 da Praceta dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria. No dia 12 de Maio, acompanhada pela PSP e por uma funcionária da LPDA, a presidente da instituição, Maria do Céu Sampaio conversou com a dona do animal e explicou os procedimentos legais. A cadela vai ficar durante dois meses à guarda da instituição. Após esta data a dona da Mel, Andreia Marques, pode ficar com a cadela, caso faço prova que reúne condições necessárias para a ter. Durante este período Andreia Marques pode visitar o animal aos domingos, nas instalações da LPDA, e levar a cadela a passear.

Recorde-se que o caso foi denunciado a O MIRANTE pelos moradores do prédio que se queixavam do choro e ladrar constante da cadela durante dia e noite. Os moradores chegaram a entregar um abaixo assinado na união de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e chamaram várias vezes a PSP ao prédio.

Andreia Marques disse a O MIRANTE que vive naquele apartamento e que pernoita ali, mas que passa muitas horas fora de casa. Quando questionada porque nunca abriu a porta à PSP, de madrugada, afirma que “está em casa mas fecha a porta do quarto porque a cadela faz as necessidades em cima da cama e tem duas crianças”. Andreia Marques refere que deixa a varanda aberta para a cadela fazer as necessidades durante o dia e que deixa duas taças com comida. Admite que a Mel não tem convívio com outros animais, apenas com os donos, porque está maioritariamente em casa. Andreia Marques diz que quer resgatar a Mel mas que vai aguardar que o marido mude de trabalho para ter mais tempo.

