Segurança aeronáutica, investimento público e modelo de financiamento, são critérios para aprovação do novo Aeroporto

João Galamba, que recentemente disse que o aeroporto em Santarém era muito longe, vai tomar uma decisão sobre a escolha do local do novo aeroporto, depois de receber, no segundo semestre de 2024, os resultados do estudo de uma Comissão Técnica presidida por Rosário Partidário. fotos dr