Comissão para o novo aeroporto volta a reunir para apresentar resultados

Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto de Lisboa realiza no dia 11 de Julho mais uma conferência onde vai apresentar o resultado das atividades desenvolvidas na 2ª fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.

Os resultados da 2ª fase concretizam-se no Quadro de Avaliação Estratégica, que inclui os Fatores Críticos de Decisão, os Critérios de Avaliação e os indicadores, o qual será utilizado na avaliação das opções estratégicas na 3ª fase da análise e avaliação em curso.

A conferência é realizada no âmbito da Consulta Pública, que irá ter início no dia 10 de julho, e decorre durante um período de 20 dias. O Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, objeto da consulta pública e institucional, é relativo à determinação do âmbito da avaliação ambiental, bem como ao alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório Ambiental. O RFCD estará disponível para descarregar no local www.aeroparticipa.pt, separador Relatórios.

A sessão terá lugar no grande auditório do LNEC entre as 14h30 e as 17h30 e é aberta ao público, mediante inscrição prévia.