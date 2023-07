Comissão técnica para estudar localização do novo aeroporto já perdeu 2 dos 6 elementos coordenadores

Divergências com Rosário Partidário estarão na origem da demissão de Daniel Murta, e agora de Mafalda Carmona, da Comissão Técnica Independente que está a estudar as opções para a escolha do local do novo aeroporto internacional de Lisboa.

Recorde-se que Rosário Partidário escolheu em novembro de 2022 seis nomes para coordenarem os estudos técnicos; entre eles estava Daniel Murta, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que bateu com a porta recentemente. Nos últimos dias soube-se que também a coordenadora da parte jurídica, Mafalda Carmona, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também saiu aparentemente por divergência com Rosário Partidário, que é a coordenadora geral da Comissão Técnica Independente.

Os quatro elementos que restam são Rosário Macário, professora no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa que tem a área da planificação aeroportuária; Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto com as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias; Teresa Fidelis, do Departamento de Ambiente e Ordenamento, da Universidade de Aveiro, com a área do Ambiente, e Fernando Alexandre, da Faculdade de Economia da Universidade do Minho, que é responsável pela área económico-financeira.

Dos seus elementos escolhidos por Rosário Partidário só restam quatro; até agora ainda não foi anunciada a substituição dos elementos que se demitiram. A Comissão deve entregar ao Governo, até final deste ano, um relatório final do seu trabalho.