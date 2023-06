"Para Tomar o aeroporto de Lisboa também é longe"

Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, criticou a tomada de posição pública do ministro João Galamba sobre a localização do novo aeroporto. Na assinatura de um protocolo com o Governo, que garante mais habitação para a região, a também presidente da Câmara de Tomar disse que "estando uma comissão técnica independente a fazer o seu trabalho há certos cargos que não podem dar a sua opinião publicamente". A autarca diz que a localização do novo aeroporto em Santarém é a que melhor contribui para a coesão territorial do país e que a distância não se mede em quilómetros, como assim deu a entender o ministro das Infraestruturas. "Para um norte americano fazer 29 minutos de comboio é, mal comparado, como dar a volta ao quarteirão onde mora", disse, rematando com uma provocação: "para quem vive em Tomar o aeroporto de Lisboa também é muito longe".