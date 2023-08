Familiares alegam desconhecimento de que lar estava ilegal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Alguns dos familiares que durante esta quarta-feira, 23 de Agosto, se deslocaram ao lar ilegal que está a ser evacuado desde o final da tarde de ontem, em Vila Franca de Xira, alegam desconhecimento de que a estrutura não estava legalizada.

A O MIRANTE dois familiares de uma idosa, de 84, que está infectada com sarna e apresenta escaras no corpo, afirmam que até ao dia de ontem nunca suspeitaram de que o lar fosse ilegal e os seus utentes não fossem devidamente cuidados. A idosa, acrescentam, era utente o lar há três anos e que transmitia-lhes que gostava de estar no lar, onde já tinha feito amizades. "Não havia razões de queixa", sublinha o familiar.

Neste momento estão ainda por retirar do lar oito idosos. A evacuação vai retomar dentro de momentos.

O lar funcionava há quatro anos e tinha actualmente 40 utentes.