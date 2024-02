Protesto de agricultores origina fila de espera que já chega à vila da Chamusca

Situação está a indignar alguns condutores que, por esta hora, no regresso a casa depois do dia de trabalho, esperavam que a manifestação já tivesse terminado e os constrangimentos já não existissem.

Os agricultores do Ribatejo e Oeste continuam a causar constrangimentos na Ponte da Chamusca, situação que está a provocar uma fila com vários quilómetros e que já chega à entrada da vila. A situação está a indignar alguns condutores que, por esta hora, no regresso a casa depois do dia de trabalho, esperavam que a manifestação já tivesse terminado e os constrangimentos já não existissem.

Recorde-se que os agricultores juntaram-se na Ponte da Chamusca por volta das seis da manhã para “mostrar descontentamento” pela demora na reposição de ajudas ao sector.