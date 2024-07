Funeral de Botas Castanho realiza-se na tarde de sábado em Santarém

O funeral de Joaquim Botas Castanho, que foi vice-presidente da Câmara de Santarém, Governador Civil de Santarém e Cônsul Honorário do Brasil em Santarém, vai realizar-se na tarde de sábado, 13 de Julho.

O corpo vai ser velado na Igreja da Graça, em Santarém, das 20h00 às 22h00 desta sexta-feira, e na manhã e princípio da tarde de sábado. Pelas 14h30 de sábado é celebrada uma missa de corpo presente seguindo-se o cortejo fúnebre até ao crematório de Santarém.

Joaquim Botas Castanho faleceu esta sexta-feira, 12 de Julho, aos 84 anos. Figura bastante conhecida e respeitada em Santarém, onde fez toda a sua carreira profissional, encontrava-se internado há alguns dias no Hospital de São José, em Lisboa, devido ao agravamento do seu estado de saúde, depois de no início deste ano ter sido submetido a uma cirurgia para debelar doença oncológica.